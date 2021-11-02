Рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании
В полицию позвонила 18-летняя студентка и заявила, что Владислав Ширяев надругался над ней.
Фото © Instagram / official_yung_trappa
18-летняя девушка обвинила российского рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) в изнасиловании. Как сообщает SHOT, сейчас музыкант задержан.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в арендованном коттедже под Санкт-Петербургом — в посёлке Подборовье Ленобласти. Студентка сама позвонила в полицию и заявила, что Ширяев надругался над ней. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
При этом ранее у рэпера уже были проблемы с законом — он попал в колонию на 5 лет за сбыт наркотиков и вышел на свободу в феврале 2021 года. Спустя два месяцв — в апреле — Yung Trappa пострадал в серьёзной аварии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Он влетел на машине каршеринга в серебристый пикап на улице Уральской. В результате столкновения перед арендованного авто сильно смяло, капот чуть не достал до лобового стекла, сам музыкант сломал челюсть.
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