В России возбуждено 503 дела из-за торговли поддельными сертификатами о вакцинации
Только за одну неделю с 18 по 24 октября полицейские провели 1326 проверок, возбуждено 14 уголовных дел.
Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
За последние месяцы в России возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, установлены 293 причастных. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов", — отметила она.
Только за одну неделю с 18 по 24 октября полицейские провели 1326 проверок, возбуждено 14 уголовных дел, установлено 26 лиц, причастных к распространению фейковых документов, выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые продавали поддельные сертификаты.
В свою очередь, Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал 3,8 тысячи ресурсов с данными о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды.
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