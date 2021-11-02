В России возбуждено 503 дела из-за торговли поддельными сертификатами о вакцинации

За последние месяцы в России возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, установлены 293 причастных. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов", — отметила она.

Только за одну неделю с 18 по 24 октября полицейские провели 1326 проверок, возбуждено 14 уголовных дел, установлено 26 лиц, причастных к распространению фейковых документов, выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые продавали поддельные сертификаты.