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В России возбуждено 503 дела из-за торговли поддельными сертификатами о вакцинации

Только за одну неделю с 18 по 24 октября полицейские провели 1326 проверок, возбуждено 14 уголовных дел.

2 ноября, 09:29
<p>Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

За последние месяцы в России возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, установлены 293 причастных. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов", — отметила она.

Только за одну неделю с 18 по 24 октября полицейские провели 1326 проверок, возбуждено 14 уголовных дел, установлено 26 лиц, причастных к распространению фейковых документов, выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые продавали поддельные сертификаты.

СК расследует дело о подделке сертификатов о вакцинации в курской поликлинике

СК расследует дело о подделке сертификатов о вакцинации в курской поликлинике

В свою очередь, Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал 3,8 тысячи ресурсов с данными о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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