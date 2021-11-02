В Кремле подтвердили, что планы по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября остаются в силе
Российский лидер поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены отечественные ПХГ.
Фото © Pixabay
Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены её собственные газовые хранилища. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Россия выполняет все обязательства и выполняет их чётко, даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента России Владимира Путина на этот счёт, конечно же, остаётся в силе", — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее российский лидер поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены отечественные ПХГ. Позже председатель правления компании Алексей Миллер назвал дату, к которой полностью закончит закачку газа в российские подземные хранилища. Целевой показатель — 72 миллиарда 600 миллионов кубометров.
Комментариев: 0