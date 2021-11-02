В Кремле подтвердили, что планы по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября остаются в силе

Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены её собственные газовые хранилища. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия выполняет все обязательства и выполняет их чётко, даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента России Владимира Путина на этот счёт, конечно же, остаётся в силе", — сказал представитель Кремля.