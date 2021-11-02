Песков подчеркнул решимость России обеспечить свою безопасность на фоне агрессии НАТО

Россия принимала и будет принимать меры по обеспечению собственной безопасности на фоне агрессивных экспансионистских действий извне, в частности НАТО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никогда никому не угрожала, не угрожает, не представляет ни для кого опасности. Но Россия — это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.