Песков подчеркнул решимость России обеспечить свою безопасность на фоне агрессии НАТО
Он отметил, что страна никогда никому не угрожала и не представляет ни для кого угрозу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin
Россия принимала и будет принимать меры по обеспечению собственной безопасности на фоне агрессивных экспансионистских действий извне, в частности НАТО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия никогда никому не угрожала, не угрожает, не представляет ни для кого опасности. Но Россия — это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков при этом отметил, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.
Ранее Лайф писал, что Песков призвал не торопиться с выводами после призыва Байдена увеличить добычу нефти. В Кремле подчеркнули, что Россия верна своим обязательствам в рамках ОПЕК+, но не является сторонницей скоропалительных решений.
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