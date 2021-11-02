Пропавший в Праге россиянин вышел на связь и объяснил исчезновение "полётом на луну"

Россиянин Александр Рыхтиков, который, по словам мамы, пропал 28 октября в Праге после конфликта с полицейскими, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что с ним всё в порядке и искать его не нужно.

"Пришлось опять слетать на луну без обратного билета... Я бессмертный", — написал молодой человек.

Также в грубой форме он сообщил, что уже связался с матерью и сказал, что с ним всё хорошо. Записи в социальных сетях подтверждают, что молодой человек никуда не пропадал, а продолжал отдыхать и веселиться. 29 октября он поделился с подписчиками своими треками, а на следующий день опубликовал видео из караоке-клуба.