Пропавший в Праге россиянин вышел на связь и объяснил исчезновение "полётом на луну"
Записи в социальных сетях подтверждают, что с молодым человеком всё хорошо. Пока мать занималась его поисками, он продолжал отдыхать и веселиться.
Фото © Facebook / Лина Рыхтикова
Россиянин Александр Рыхтиков, который, по словам мамы, пропал 28 октября в Праге после конфликта с полицейскими, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что с ним всё в порядке и искать его не нужно.
"Пришлось опять слетать на луну без обратного билета... Я бессмертный", — написал молодой человек.
Также в грубой форме он сообщил, что уже связался с матерью и сказал, что с ним всё хорошо. Записи в социальных сетях подтверждают, что молодой человек никуда не пропадал, а продолжал отдыхать и веселиться. 29 октября он поделился с подписчиками своими треками, а на следующий день опубликовал видео из караоке-клуба.
Ранее в Красноярске нашли мёртвым подростка, пропавшего около месяца назад. Поздно вечером 28 сентября юноша ушёл из общежития на прогулку, с которой не вернулся. Мать обратилась в полицию 30 сентября.
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