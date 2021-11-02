Песков оценил возможность введения локдауна до Нового года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности введения длительного локдауна — до Нового года. Он призвал ориентироваться только на официальную информацию.

"Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию. План действий, который изложен в указе президента, говорит о том, что до 7 ноября у нас режим нерабочих дней на федеральном уровне. Согласно плану президента, все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут приниматься меры в контексте своего собственного региона", — отметил представитель Кремля.

Первым регионом, который воспользовался этой возможностью и продлил режим нерабочих дней, стала Новгородская область. Там "ковикулы" продлятся до 15 ноября.