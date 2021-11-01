Попова оценила вероятность введения локдауна на Новый год

"Как мы сейчас тщательно и аккуратно проведём эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться и к праздникам, чтобы уже отпраздновать так, как мы привыкли. Если мы проведём с соблюдением всех правил эти дни и привьёмся, как раз до Нового года мы успеем. Мы каждый раз, правильно действуя сегодня, закладываем себе хорошие перспективы на будущее", — подчеркнула Попова.