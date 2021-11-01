Попова оценила вероятность введения локдауна на Новый год
По её словам, правильно действуя сегодня, мы закладываем хорошие перспективы на будущее.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
То, какие результаты покажут объявленные в России нерабочие дни, напрямую скажется на том, как большинство граждан проведёт Новый год. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Как мы сейчас тщательно и аккуратно проведём эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться и к праздникам, чтобы уже отпраздновать так, как мы привыкли. Если мы проведём с соблюдением всех правил эти дни и привьёмся, как раз до Нового года мы успеем. Мы каждый раз, правильно действуя сегодня, закладываем себе хорошие перспективы на будущее", — подчеркнула Попова.
На вопрос ведущей, "угрожает ли она новыми ограничениями", глава Роспотребнадзора ответила: "Нет, вовсе нет". Она посоветовала россиянам период нерабочих дней максимально провести с семьёй, а также на свежем воздухе, не собираться большими компаниями, не приглашать к себе в гости никого и не ходить в гости.
Как сообщал Лайф, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России 30 октября начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. При этом за регионами оставили право корректировать даты нерабочих дней, и этим правом уже воспользовались власти Новгородской области, продлив режим ещё на неделю.
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