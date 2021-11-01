"Голос твёрдый": Директор Александра Серова рассказал о состоянии попавшего в реанимацию певца
Ранее сообщалось, что 67-летний народный любимец дышит через специальную кислородную маску.
Александр Серов. Фото © alexander-serov.ru
Концертный директор народного артиста РФ Александра Серова рассказал в беседе с Лайфом о его самочувствии. Он отметил, что разговаривал с исполнителем 31 октября.
"Созванивались с ним вчера. Голос твёрдый, думаю, что выписка не за горами", — сказал Александр.
Собеседник Лайфа отметил, что артист в очередной раз оказал музыкальному коллективу финансовую помощь, даже в трудное для себя время.
Напомним, о госпитализации Александра Серова стало известно ночью 9 октября. Ранее Лайф рассказывал, что у артиста развилась дыхательная недостаточность. Уточнялось, что исполнитель болен сахарным диабетом, что является значительным осложнением при коронавирусе.
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