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"Голос твёрдый": Директор Александра Серова рассказал о состоянии попавшего в реанимацию певца

Ранее сообщалось, что 67-летний народный любимец дышит через специальную кислородную маску.

1 ноября, 13:33
<p>Александр Серов. Фото © <a href="http://www.alexander-serov.ru/galereya.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexander-serov.ru</a></p>

Александр Серов. Фото © alexander-serov.ru

Концертный директор народного артиста РФ Александра Серова рассказал в беседе с Лайфом о его самочувствии. Он отметил, что разговаривал с исполнителем 31 октября.

"Созванивались с ним вчера. Голос твёрдый, думаю, что выписка не за горами", — сказал Александр.

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Собеседник Лайфа отметил, что артист в очередной раз оказал музыкальному коллективу финансовую помощь, даже в трудное для себя время.

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Напомним, о госпитализации Александра Серова стало известно ночью 9 октября. Ранее Лайф рассказывал, что у артиста развилась дыхательная недостаточность. Уточнялось, что исполнитель болен сахарным диабетом, что является значительным осложнением при коронавирусе.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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