Концертный директор народного артиста РФ Александра Серова рассказал в беседе с Лайфом о его самочувствии. Он отметил, что разговаривал с исполнителем 31 октября.

"Созванивались с ним вчера. Голос твёрдый, думаю, что выписка не за горами", — сказал Александр.

Собеседник Лайфа отметил, что артист в очередной раз оказал музыкальному коллективу финансовую помощь, даже в трудное для себя время.