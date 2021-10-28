США развязывают новую войну на территории Евразии Чем объединены Приднестровье, Тайвань и Донбасс и для чего Америка увеличивает присутствие стратегической авиации над Чёрным и Балтийским морями? 28 октября, 15:59 Фото © ТАСС / U.S. Air Force / Colin Hollowell

В статье Forbes Дэвид Экс оценивает отработку ударов бомбардировщиками ВВС США B-1B Lancer по российским кораблям Балтийского и Черноморского флотов. "Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе", — автор текста подчёркивает, что США могут обстрелять корабли, не выходя за пределы воздушного пространства блока НАТО.

— Самолёты стратегической авиации, в данном случае это Lancer B-1B, в этом регионе не применялись, как правило, тут летали только B-52. Это свидетельство наращивания группировки, в том числе и стратегической авиации. И применить её могут уже не по кораблям, а по городам и крупным соединениям войск с использованием ядерных боеприпасов. Самолёты такого уровня не топят корабли в море. Их используют для большой войны, — отметил военный обозреватель Сергей Ищенко.

От стран блока НАТО можно ожидать таких ударов, вероятность "большой войны" в последнее время существенно выросла, полагает военный эксперт Константин Сивков.

— Глобальный проект, который американцы пытаются реализовать, трещит по швам. Даже вакцинировать всех не смогли, во многих европейских странах идут протесты, в итоге даже внутри США продолжаются разговоры о том, что, если не изменится ситуация, через два-четыре года начнётся распад государства. Поэтому Америке сейчас нужен внешний противник — Россия или Китай. Напряжённость растёт во всём мире, даже по отношению к Европе США ведут себя довольно грубо. Американская элита не понимает, что делает, и сильно нервничает. Поэтому основной удар — экономический и политический — держит Россия, — сказал Сивков.

Он пояснил, что в связи с происходящим война в Донбассе и в Приднестровье становится более актуальной. США учитывают опыт русской истории и сравнивают ситуацию с 1905 годом, когда Первую русскую революцию спровоцировала крайне неудачная война с Японией.

Российское общество не смирится в случае проигрыша Москвы в Приднестровье и в Донбассе, считают в США. При этом они объявили, что в течение года ИГИЛ начнёт поход на бывшие советские республики в Средней Азии. США создают ещё одну горячую точку в тихоокеанском регионе, демонстративно пригласив в ООН президента Тайваня и тем самым провоцируя Китай на военный захват острова. Их задача — разжечь мировой пожар. Есть мнение, что окно возможностей для построения однополярного мира у Америки будет закрыто после 2030 года. Для этого нужна глобальная война, притом безъядерная Константин Сивков Военный эксперт

Конфликт в Приднестровье фактически погас. Несмотря на то что республика на берегу Днестра остаётся непризнанной, боевых действий там не ведётся, ротация военных на российской базе происходит штатно при помощи молдавских средств коммуникаций. Например, авиация России пользуется молдавскими аэропортами просто потому, что на подконтрольной Тирасполю территории их нет.

С каждой сменой молдавской власти регулярно происходят всплески агрессии в отношении непризнанной республики. Но так и остаются "недобрыми пожеланиями" и отработкой повестки от западных кураторов.

— Приднестровье должно 700 миллионов долларов "Газпрому", но выплатить их не могут, не хватает денег. У президента и премьер-министра Молдавии есть румынское гражданство, получается, они работают не только ради граждан своей страны. В итоге, чтобы как-то решить этот вопрос или хотя бы отвлечь население, они вполне могут обострить ситуацию искусственно. Не думаю, что это будет полноценная война — скорее "шутовское" столкновение. В принципе, это очень похоже на то, что происходит в Донбассе, по сути, они играют в одну игру — вы даёте нам газ, мы не будем их бить, — отметил политолог Марат Баширов.

По мнению Константина Сивкова, для Украины ситуация складывается похожим образом. В случае ввода в строй "Северного потока – 2" и фактической остановки украинской трубы в Незалежной обострится экономический кризис. А в результате — очередной, уже народный Майдан, когда действующая политическая элита и поддерживающие её неонацисты будут физически ликвидированы.

— Взрыв будет пророссийским, нацистов истребят. Они начнут шантажировать Россию блокадой Приднестровья, у которого даже не будет ленинградской Дороги жизни, как во времена ВОВ. И, чтобы прорваться и спасти людей, Российской армии придётся идти через Одесскую область. Сейчас украинцы решили нагнетать ситуацию до критического момента, после которого, по всей видимости, наш президент примет решение и конфликт из дипломатической области перейдёт в военную, — полагает Сивков.

Он также отметил, что рассматривать все эти действия самостоятельно не стоит. Это элементы большой стратегической комбинации, фигуры для которой уже расставлены на "великой шахматной доске", а значит, "если полыхнёт на Украине, то аукнется в Китае".

Авторы Никита Юрченко