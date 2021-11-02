В Москву вслед за "радиационным" туманом придёт дождь

Вслед за туманом, окутавшим сегодня Москву, придёт потепление. Также жителей города ожидают осадки, сообщил Лайфу руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

"По данным сервиса, туман продержится в Москве до второй половины дня. Уже завтра, 3 ноября, ожидается потепление до +9 ˚C и небольшой дождь", — уточнил он.