В Москву вслед за "радиационным" туманом придёт дождь
Он до сих пор сохраняется в некоторых районах столицы.
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Вслед за туманом, окутавшим сегодня Москву, придёт потепление. Также жителей города ожидают осадки, сообщил Лайфу руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.
"По данным сервиса, туман продержится в Москве до второй половины дня. Уже завтра, 3 ноября, ожидается потепление до +9 ˚C и небольшой дождь", — уточнил он.
Напомним, москвичей предупредили о сильном тумане 2 ноября, был объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывали жителей быть осторожными и внимательными, особенно на пешеходных переходах. В московских аэропортах из-за густого тумана задержали и отменили почти 200 рейсов. Позже метеоролог объяснил появление "радиационного тумана" в столице. По словам эксперта, ранним утром он наблюдался также в Рязанской, Владимирской, Ярославской и Нижегородской областях.
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