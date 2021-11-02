В "Динамо" опровергли слухи о возможном обмене Шипачёва
Ранее в СМИ появилась информация, что бело-голубые могут расстаться с капитаном команды и ещё несколькими игроками.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Московское "Динамо" не собирается обменивать Вадима Шипачёва в другой клуб или вовсе расторгать с ним контракт. Об этом РИА "Новости" сообщил генеральный директор клуба Михаил Тюркин.
"В нашей команде у каждого игрока имеется свой контракт. Все обязательства по ним выполняются в полной мере. Это касается всех игроков. Никакой речи об обмене и разрыве отношений с Вадимом Шипачёвым не идёт", — заявил Тюркин.
Ранее Лайф сообщал, что "Динамо" рассматривает возможность обмена сразу нескольких лидеров команды, в том числе и капитана Вадима Шипачёва.
Комментариев: 0