В "Динамо" опровергли слухи о возможном обмене Шипачёва

Московское "Динамо" не собирается обменивать Вадима Шипачёва в другой клуб или вовсе расторгать с ним контракт. Об этом РИА "Новости" сообщил генеральный директор клуба Михаил Тюркин.

"В нашей команде у каждого игрока имеется свой контракт. Все обязательства по ним выполняются в полной мере. Это касается всех игроков. Никакой речи об обмене и разрыве отношений с Вадимом Шипачёвым не идёт", — заявил Тюркин.