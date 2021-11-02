Никаких "достойных" поражений: "Зенит" разнёс "Спартак" и "Динамо", а теперь сыграет с "Ювентусом" в Лиге чемпионов Сине-бело-голубым больше нельзя уступать, иначе о каких-либо надеждах на выход в плей-офф придётся с грустью позабыть. 2 ноября, 11:20 Фото © ФК "Зенит"

Еврокубковые баталии возвращаются на арены после небольшого перерыва. Внимание российских болельщиков будет приковано к встрече "Ювентус" – "Зенит" в Турине. Команда Сергея Семака, по сути, проведёт "матч года". Ведь очередное поражение может очень серьёзно ударить по самым разным еврокубковым амбициям петербургской команды.

Два разгрома и лучший нападающий страны

К очередной игре против "Ювентуса" подшефные Сергея Семака подходят более чем в уверенной форме. В РПЛ два разгрома в двух матчах. И не абы с кем, а с крепкими и принципиальными соперниками — "Спартаком" и "Динамо". 11 голов за два матча — потрясающий показатель, который может изрядно напугать любого, даже титулованный "Ювентус".

Важны не только голы и их количество, а игра "Зенита". Сине-бело-голубые в обоих матчах показали всем, что такое "доминирование". Особенно в игре со "Спартаком". Она была важна и с психологической точки зрения. По итогу "Зенит" так долго смаковал свою победу, что даже выпустил специальные футболки, которые с лёгкостью напомнят любому болельщику о счёте игры со "Спартаком".

Центральная персона последних недель — Артём Дзюба. Хотите вы того или нет, но теперь он лучший нападающий страны. Первый бомбардир чемпионатов России, один из двух рекордсменов национальной команды по числу голов (наряду с Александром Кержаковым). Правда, теперь в сборной он не играет. Кажется, Валерий Карпин навсегда закрыл туда дверь для Дзюбы, а их старый конфликт получил совершенно новое продолжение.

"Не рассматривали вызов Дзюбы. В прошлый раз надеялись на его помощь, он сказал, что не готов. Сейчас его не рассматривали. Будем ли дальше? Пока нет, нам два матча осталось. Он отписался от сборной в "Инстаграме"? Мне без разницы", — заявил главный тренер нашей сборной Валерий Карпин.

Но к "Зениту" это не имеет особого отношения. В Петербурге Дзюба забивает, хотя и не попадает в стартовый состав. Тем не менее его роль в сравнении с прошлыми сезонами менее значимой не стала. Пора бы уже обозначать себя в статусе классного форварда ещё и в Европе, где пока у "Зенита" дела обстоят не самым радостным образом.

"Достойные" поражения

Самый спорный и непонятный тезис, который можно увидеть в СМИ или заявлениях самых разных близких к футболу людей, — наши клубы в Европе "достойно" проигрывают. Сложно уловить, в какой момент сам факт поражений стал "достойным". Да, пусть это были игры с "Челси" и "Ювентусом" — топ-клубами не только в своих странах, но и во всей Европе. Тем не менее очень странно слышать про то, как "Зенит" или "Спартак" с "Локомотивом" проигрывают "достойно".

Тем более что очков в таблице эти поражения не добавляют. Одно дело — хорошая игра. С "Ювентусом" или "Челси" в целом у "Зенита" была именно такая. Но теперь команда Сергея Семака, кажется, обрела кураж и нашла свой игровой почерк.

"Мы играем так, как позволяет нам соперник, а уровень "Ювентуса" очень высок. В Лиге чемпионов всё складывается прекрасно для "Ювентуса", а нам нужно постараться, чтобы набрать очки. Естественно, нам нужна победа, но посмотрим, как сложится матч. Многое зависит от того, как сыграет соперник", — заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер питерцев Сергей Семак.

К слову, пока "Зенит" громит своих соперников, "Ювентус" же, напротив, играет в национальном чемпионате не абы как. В последний раз команда Массимилиано Аллегри побеждала 17 октября в игре против "Ромы". Тот матч, кстати, запомнился многим достаточно спорным пенальти в ворота римлян. После этого — ничья с "Интером" и поражения от "Сассуоло" и "Вероны". Откровенно говоря, две последние команды к топ-клубам уж явно не относятся.

Пока вы пытаетесь найти, где "Ювентус" находится в таблице Серии А, мы подскажем — на девятом месте. Подобного старта от "Старой синьоры" не ждал абсолютно никто, но реальность именно такова. После ухода Криштиану Роналду туринцы пытаются нащупать свою игру. Кстати, даже во время матча в Петербурге, где "Юве" выиграл со счётом 1:0, это тоже чувствовалось.

Так что между "Ювентусом" и "Зенитом" легко заметить контраст. Пока они находятся, возможно, в своей лучшей форме, другие — в серьёзном кризисе. Главное следствие этого — решение Массимилиано Аллегри закрыть команду на базе перед матчем с петербуржцами.

"Мы никого не боимся и не опасаемся — будем играть со стороны силы, потому что турнирное положение таково, что нам нужно пытаться выигрывать. Мы всё для этого сделаем", — заявил перед матчем футболист "Зенита" Андрей Мостовой.

По сути, у "Зенита" сегодня один из последних шансов зацепиться за место в плей-офф Лиги чемпионов. Поражение оставит лишь совсем теоретические шансы на то, что команда Сергея Семака весной будет выступать в главном турнире Европы. С другой стороны, выход в Лигу Европы тоже можно будет воспринимать как неплохой результат. Однако верим, что "Зенит" своё возьмёт. Тем более что определённые шансы у команды Сергея Семака имеются.

Авторы Шамиль Гаджиев