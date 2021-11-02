Московское "Динамо" может выставить на трансфер капитана команды Шипачёва и ещё двух лидеров

Московское "Динамо" рассматривает возможность обмена сразу нескольких лидеров хоккейной команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Допускается трансфер капитана команды Вадима Шипачёва, который с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ в нынешнем сезоне. В 24 матчах форвард набрал 36 очков, забросив 13 шайб и сделав 23 результативные передачи.

В середине сентября Шипачёв побил рекорд КХЛ по количеству результативных передач. Он улучшил достижение Сергея Мозякина, который летом завершил спортивную карьеру. Теперь в его активе 528 передач, прежний рекорд составлял 509 пасов.