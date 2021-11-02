Московское "Динамо" может выставить на трансфер капитана команды Шипачёва и ещё двух лидеров
Нападающий уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров сезона в КХЛ.
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Московское "Динамо" рассматривает возможность обмена сразу нескольких лидеров хоккейной команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Допускается трансфер капитана команды Вадима Шипачёва, который с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ в нынешнем сезоне. В 24 матчах форвард набрал 36 очков, забросив 13 шайб и сделав 23 результативные передачи.
В середине сентября Шипачёв побил рекорд КХЛ по количеству результативных передач. Он улучшил достижение Сергея Мозякина, который летом завершил спортивную карьеру. Теперь в его активе 528 передач, прежний рекорд составлял 509 пасов.
Также "Динамо" рассматривает возможность обмена защитников Вячеслава Войнова и Андрея Педана. В нынешнем сезоне Войнов провёл 22 встречи в регулярном чемпионате и набрал 20 очков (три шайбы и 17 передач). На счету Педана 8 баллов в 20 матчах.
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