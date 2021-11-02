Мусаев рассказал, вмешивался ли Галицкий в определение состава "Краснодара"
Специалист возглавлял "быков" до весны 2021 года и смог выйти с командой в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото © ТАСС / Андрей Шрамко
Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире шоу "Сычёв подкаст" и Денис Казанский" рассказал, вмешивался ли президент клуба Сергей Галицкий в вопрос выбора состава на каждый матч.
"Если ты тренируешь команду, а тебе говорят, кого ставить, больше трёх месяцев ты не проработаешь. Всё сломается, потому что игроки всё видят. Это странные разговоры. Да, Сергей Николаевич погружён в процесс, он всё спрашивает. Но такие вещи он никогда не делал. Это самый забавный стереотип о Галицком", — заявил Мусаев.
Мурад Мусаев возглавлял "Краснодар" с 2018 по 2021 год. За это время клуб стал регулярным участником еврокубков и сумел выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Несколько дней назад он стал главным тренером азербайджанского клуба "Сабах" из Баку.
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