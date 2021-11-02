Мусаев рассказал, вмешивался ли Галицкий в определение состава "Краснодара"

"Если ты тренируешь команду, а тебе говорят, кого ставить, больше трёх месяцев ты не проработаешь. Всё сломается, потому что игроки всё видят. Это странные разговоры. Да, Сергей Николаевич погружён в процесс, он всё спрашивает. Но такие вещи он никогда не делал. Это самый забавный стереотип о Галицком", — заявил Мусаев.