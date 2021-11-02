Антонио Конте стал главным тренером "Тоттенхэма"

Бывший тренер "Интера", "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии по футболу Антонио Конте возглавил лондонский "Тоттенхэм". Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Соглашение с 52-летним итальянским специалистом рассчитано до лета 2023 года. Также предусмотрена возможность продления контракта ещё на год.

Пост наставника "Тоттенхэма" стал вакантным после отставки португальца Нуну Эшпириту Санту. Из-за разгрома от команды "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче десятого тура чемпионата Англии "шпоры" опустились на восьмое место в таблице.