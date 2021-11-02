Антонио Конте стал главным тренером "Тоттенхэма"
Во главе лондонского клуба он занял место уволенного накануне Нуну Эшпириту Санту.
Фото © ТАСС / EPA / LARS BARON
Бывший тренер "Интера", "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии по футболу Антонио Конте возглавил лондонский "Тоттенхэм". Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Соглашение с 52-летним итальянским специалистом рассчитано до лета 2023 года. Также предусмотрена возможность продления контракта ещё на год.
Пост наставника "Тоттенхэма" стал вакантным после отставки португальца Нуну Эшпириту Санту. Из-за разгрома от команды "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче десятого тура чемпионата Англии "шпоры" опустились на восьмое место в таблице.
Buongiorno Antonio... pic.twitter.com/26wgcdcYED— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021
Конте в прошлом сезоне привёл "Интер" к титулу чемпионов Италии. Летом он покинул миланский клуб из-за разногласий с руководством. Также тренер побеждал в национальных первенствах с "Ювентусом" и "Челси".
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