Касаткина вывела сборную России вперёд в матче с Канадой на Кубке Билли Джин Кинг
Ранее этот командный турнир назывался Кубком Федерации. Его переименовали в честь экс первой ракетки мира.
Фото © Billie Jean King Cup
Российская теннисистка Дарья Касаткина вывела нашу сборную вперёд в матче с командой Канады в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.
Во встрече группы A Касаткина разгромила представительницу Канады Кэрол Чжао со счётом 6:3, 6:1. Матч продолжался 59 минут. За это время россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из шести, отдав сопернице одну свою подачу.
Также в рамках противостояния сборных России и Канады Анастасия Павлюченкова сыграет с Ребеккой Марино. Также запланирован парный матч, в котором Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова встретятся с Марино и Габриэлой Дабровски.
Emphatic performance from @DKasatkina 👏— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 2, 2021
It's advantage RTF as they take an early lead in the tie #BJKCupFinals pic.twitter.com/E7vWOwIJWq
Всего в финале Кубка Билли Джин Кинг принимает участие 12 сборных, разбитых на четыре трио. В группу вместе с россиянками и канадками попала команда Франции. Сильнейшая из трёх сборных выйдет в полуфинал.
Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Он был переименован в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира. Американка Билли Джин Кинг в ходе спортивной карьеры выиграла 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде, в том числе шесть раз первенствовала на Уимблдоне.
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