Касаткина вывела сборную России вперёд в матче с Канадой на Кубке Билли Джин Кинг

В честь бывшей первой ракетки мира переименовали командный турнир, который прежде назывался Кубком Федерации.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вывела нашу сборную вперёд в матче с командой Канады в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

Во встрече группы A Касаткина разгромила представительницу Канады Кэрол Чжао со счётом 6:3, 6:1. Матч продолжался 59 минут. За это время россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из шести, отдав сопернице одну свою подачу.

Также в рамках противостояния сборных России и Канады Анастасия Павлюченкова сыграет с Ребеккой Марино. Также запланирован парный матч, в котором Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова встретятся с Марино и Габриэлой Дабровски.

Emphatic performance from @DKasatkina 👏



It's advantage RTF as they take an early lead in the tie #BJKCupFinals pic.twitter.com/E7vWOwIJWq — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 2, 2021

Всего в финале Кубка Билли Джин Кинг принимают участие 12 сборных, разбитых на четыре трио. В группу вместе с россиянками и канадками попала команда Франции. Сильнейшая из трёх сборных выйдет в полуфинал.