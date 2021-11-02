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Прохор Шаляпин заступился за мать, которую обвинили в получении взяток от осуждённых

Артист считает женщину невиновной. Он подчеркнул, что намерен бороться за справедливость и правосудие.

2 ноября, 12:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/shalyapin_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин назвал подлогом и фальсификацией уголовное дело в отношении своей матери Елены Колесниковой, которую ранее обвинили в получении взяток от осуждённых. Артист разгневан, потому что женщина находится на больничном из-за ухудшения состояния здоровья на фоне переживаний.

"Мама не совершала преступлений, которые тянули бы на уголовные статьи, она не должностное лицо. Ни инструкций, ни договоров с больницей на момент инцидента она не подписывала. Бумаги и инструкции без ознакомления и задним числом её вынудили подписать через четыре дня после инцидента, что считаю фальсификацией и подлогом. Мы будем бороться за справедливость и правосудие", — сообщил в беседе с ТАСС Шаляпин.

Накануне стало известно, что мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова стала фигурантом уголовного дела о взятках. Её обвиняют в получении взяток от осуждённых в волгоградской больнице, которым она давала освобождения от исправительных работ. По некоторым данным, Колесникова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но позднее она передумала и отказалась от признательных показаний, перестав приходить на судебные заседания. При этом Шаляпин отвергает эти данные. По его словам, на суды Елена перестала ходить из-за болезни своего адвоката.

Бывшая жена Прохора Шаляпина сбежала из-под венца в день свадьбы с бизнесменом

Бывшая жена Прохора Шаляпина сбежала из-под венца в день свадьбы с бизнесменом

Лайф ранее писал, что Прохор Шаляпин заявил, что квартиры умершей жены не собирается никому отдавать.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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