Суд в Киеве изменил меру пресечения Медведчуку
Ранее политик был отправлен под круглосуточный домашний арест.
Суд в Киеве избрал новую меру пресечения главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Политик обязан приходить по вызову к следователю и в суд, а также не покидать столицу Украины.
"У обвинения не было никаких оснований вообще избирать меру пресечения. Я считаю это незаконным, необоснованным и неподтверждённым реальными доказательствами", — заявил сам Медведчук.
Глава ОПЗЖ добавил, что считает уголовное дело против него незаконным и напрямую связанным с политическими репрессиями.
Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Поскольку такая мера пресечения может длиться не более полугода, было заявлено новое ходатайство. Сам политик назвал дело сфабрикованным, а доказательства прокуроров — недостаточными. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условие, при котором с удовольствием выдаст Медведчука России.
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