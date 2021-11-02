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Суд в Киеве изменил меру пресечения Медведчуку

Ранее политик был отправлен под круглосуточный домашний арест.

2 ноября, 12:16
<p>Фото © <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/viktor_medvedchuk_rassmatrivaju_delo_sfalsificirovannoe_protiv_menja_kak_nezakonnoe_ugolovnoe_presledovanie_i_politicheskie_repressii.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Оппозиционная платформа — За жизнь"</a></p>

Фото © "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Суд в Киеве избрал новую меру пресечения главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Политик обязан приходить по вызову к следователю и в суд, а также не покидать столицу Украины.

"У обвинения не было никаких оснований вообще избирать меру пресечения. Я считаю это незаконным, необоснованным и неподтверждённым реальными доказательствами", — заявил сам Медведчук.

Глава ОПЗЖ добавил, что считает уголовное дело против него незаконным и напрямую связанным с политическими репрессиями.

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Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Поскольку такая мера пресечения может длиться не более полугода, было заявлено новое ходатайство. Сам политик назвал дело сфабрикованным, а доказательства прокуроров — недостаточными. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условие, при котором с удовольствием выдаст Медведчука России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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