Суд в Киеве изменил меру пресечения Медведчуку

Суд в Киеве избрал новую меру пресечения главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Политик обязан приходить по вызову к следователю и в суд, а также не покидать столицу Украины.

"У обвинения не было никаких оснований вообще избирать меру пресечения. Я считаю это незаконным, необоснованным и неподтверждённым реальными доказательствами", — заявил сам Медведчук.

Глава ОПЗЖ добавил, что считает уголовное дело против него незаконным и напрямую связанным с политическими репрессиями.