Знакомые не верят, что обвинившая Yung Trappa в изнасиловании могла соврать

Знакомые первокурсницы из Санкт-Петербурга, заявившей о том, что она якобы была изнасилована рэпером Владиславом Ширяевым, известным под сценическим псевдонимом Yung Trappa, считают, что девушка не врала.

"Я знаю Алину, она была хорошей и доброй, отличницей. Судя по тому, что у рэпера были проблемы с законом, я склонна верить, что Алина не врёт", — рассказала одна из знакомых девушки в беседе с телеканалом "360".

Однако собеседница издания не знает, где рэпер мог познакомиться с её подругой. Про её предпочтения тоже мало что известно. Но иногда в соцсети она выкладывает рэп-музыку. На странице пострадавшей написано, что она учится на пиарщика. Другой источник издания заявил, что первокурсницу никто не замечал в ночных клубах или на квартирниках. Также источник уточнил, что пострадавшая не похожа на беспечную девушку, так как круг общения она выбирает тщательно. Предположительно, Алина просто доверяла этому музыканту.