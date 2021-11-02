Знакомые не верят, что обвинившая Yung Trappa в изнасиловании могла соврать
Они характеризуют её как человека, который тщательно выбирает свой круг общения.
Фото © Instagram/official_yung_trappa
Знакомые первокурсницы из Санкт-Петербурга, заявившей о том, что она якобы была изнасилована рэпером Владиславом Ширяевым, известным под сценическим псевдонимом Yung Trappa, считают, что девушка не врала.
"Я знаю Алину, она была хорошей и доброй, отличницей. Судя по тому, что у рэпера были проблемы с законом, я склонна верить, что Алина не врёт", — рассказала одна из знакомых девушки в беседе с телеканалом "360".
Однако собеседница издания не знает, где рэпер мог познакомиться с её подругой. Про её предпочтения тоже мало что известно. Но иногда в соцсети она выкладывает рэп-музыку. На странице пострадавшей написано, что она учится на пиарщика. Другой источник издания заявил, что первокурсницу никто не замечал в ночных клубах или на квартирниках. Также источник уточнил, что пострадавшая не похожа на беспечную девушку, так как круг общения она выбирает тщательно. Предположительно, Алина просто доверяла этому музыканту.
При этом сам рэпер ранее имел проблемы с законом. Он попал в колонию на пять лет за сбыт наркотиков и вышел на свободу в феврале 2021 года. Спустя два месяца — в апреле — Yung Trappa пострадал в серьёзной аварии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Он влетел на машине каршеринга в серебристый пикап на улице Уральской. В результате столкновения перёд арендованного авто сильно смяло, капот чуть не достал до лобового стекла, сам музыкант сломал челюсть.
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