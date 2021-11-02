Обвинившая в изнасиловании Yung Trappa заявила, что рэпер бил её и угрожал выкинуть из окна

Студентка, обвинившая рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) в изнасиловании, рассказала полицейским, что в роковую ночь он бил её по лицу, угрожал убить и выкинуть в окно. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По словам 18-летней девушки, с музыкантом она познакомилась в "Инстаграме" — он сам ей написал. Спустя примерно полтора месяца рэпер позвал студентку в арендованный коттедж в Подборовье в компании ещё нескольких парней и девушек. Алкоголь был, но насильно пить первокурсницу никто не заставлял.

По словам девушки, после вечеринки она с подругой ушла спать в отдельную комнату, однако посреди ночи к ним ворвался Владислав. Студентка утверждает, что рэпер накинулся на неё при знакомой, а потом её выгнал и, несмотря на отказ, принудил к сексу. Через несколько часов, как утверждает первокурсница, всё повторилось, но тогда она уже не сопротивлялась, поскольку боялась агрессивного рэпера. После этого девушка вместе с подругой сбежала из дома и обратилась в полицию.

При этом, как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", у рэпера совсем иная версия произошедшего. По его словам, всё происходило по обоюдному согласию, а сами девушки, которых также видел хозяин дома, якобы спокойно уехали утром.