Трамп отпраздновал Хэллоуин в объятиях одной из самых сексуальных девушек Канады

Бывший президент США 75-летний Дональд Трамп во время празднования Хэллоиуна засветился на фото в обществе 32-летней американской фотомодели Паулины Гретцки, дочери величайшего хоккеиста Уэйна Гретцки. Как сообщает Daily Mail, политик устроил кутёж в честь праздника на своём курорте в Палм-Бич вечером 31 октября.

Паулина считается одной из самых сексуальных девушек Канады. Модель решила подтвердить это звание и выбрала соответствующий костюм для праздника — она нарядилась в спасательницу Малибу. Модель решила, что её подписчики обязательно заценят фотографии с бывшим президентом и опубликовала серию постов с мероприятия в Instagram. На фотографии она запечатлена с Трампом и женихом, он мелькает где-то сзади в костюме теннисиста.

Трамп предпочёл не наряжаться. Костюм бывшего президента и так страшен. По данным журналистов, он сказал модели: "Ты отлично выглядишь" — и поцеловал её в обе щеки. При этом жена Трампа, 51-летняя Мелания Трамп, на фото не замечена.