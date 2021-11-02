Россиянам объяснили, какой мусор нельзя выбрасывать в дворовые контейнеры

Юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов объяснил россиянам, какие отходы нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры во дворе. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам эксперта, для привычной многим утилизации не подойдут горящие или раскалённые отходы, крупногабаритные, такие как мебель, осветительные приборы, отходы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, автомобильные покрышки, а также медицинские отходы.

"Согласно статье 1 закона об отходах, к ТКО (твёрдые коммунальные отходы) относится весь мусор, который образуется в жилых помещениях при деятельности человека, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования", — объяснил Иванов.

Юрист напомнил, что требования к обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) разъясняются в Правилах обращения с ТКО от 12 ноября 2016 года. Также, согласно российскому законодательству, существует наказание за неправильный сбор, хранение и размещение отходов. Так, для физлиц предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, для юрлиц — от ста до 250 тысяч рублей.