"Газпром" снова не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину

"Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в I–III кварталах 2022 года на аукционе, следует из данных платформы RBP.

"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на I–III кварталы 2022 года в объёме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию "Суджа", а также до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию "Сохрановка". Однако по завершении аукциона они так и остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров в год, что равняется приблизительно 109,5 млн кубометров в сутки.

По данным GSA Platform, "Газпром" также не забронировал на I–III кварталы 2022 года мощности по прокачке топлива по газопроводу "Ямал – Европа" через Польшу. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн кубометров в сутки.