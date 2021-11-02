"Газпром" снова не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
Россия также не стала увеличивать прокачку топлива по газопроводу "Ямал – Европа" через Польшу.
Фото © Pixabay
"Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в I–III кварталах 2022 года на аукционе, следует из данных платформы RBP.
"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на I–III кварталы 2022 года в объёме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию "Суджа", а также до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию "Сохрановка". Однако по завершении аукциона они так и остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров в год, что равняется приблизительно 109,5 млн кубометров в сутки.
По данным GSA Platform, "Газпром" также не забронировал на I–III кварталы 2022 года мощности по прокачке топлива по газопроводу "Ямал – Европа" через Польшу. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн кубометров в сутки.
После публикации результатов аукционов биржевая цена газа в Европе выросла более чем на 2%, об этом свидетельствуют данные ICE. Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила с 803 до 820 долларов за 1 тыс. кубометров, но тут же стремительно опустилась на уровень 800 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Кроме того, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предложил Москве продлить контракт, не дожидаясь окончания действующего соглашения.
Комментариев: 0