Дезинфектолог раскрыл секреты правильной уборки на фоне пандемии

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин поделился с Лайфом секретами тщательной уборки во время пандемии. Эксперт считает: если вы надумали провести дезинфекцию для профилактики коронавируса, то, вероятнее всего, на это есть весомые основания. Например, в помещении был больной ковидом.

"Неоспорима контактная передача вируса. То есть, если в помещении или на отдельном рабочем месте был больной, чихал и кашлял, трогал всё вокруг в течение нескольких часов, то это означает, что есть существенный риск заразиться коронавирусом для следующего посетителя. Поэтому уборку нужно начинать с контактных поверхностей. Это двери, дверные ручки, столы, подлокотники, санузел целиком", — считает Дубинин.

Дезинфектолог отмечает, что применяют для такой уборки не бытовую химию, а дезинфектанты из широкого перечня Роспотребнадзора, рекомендованного для борьбы с коронавирусом. В основном применяются четвертичные аммониевые соединения. Это современная группа препаратов, без особого запаха и побочных эффектов. Однако можно использовать и более дешёвые, хлорорганические соединения, заключил собеседник Лайфа.