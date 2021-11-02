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Дезинфектолог раскрыл секреты правильной уборки на фоне пандемии

По мнению эксперта, наводить порядок нужно начинать с контактных поверхностей. Это двери, дверные ручки, столы, подлокотники и санузел.

2 ноября, 11:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин поделился с Лайфом секретами тщательной уборки во время пандемии. Эксперт считает: если вы надумали провести дезинфекцию для профилактики коронавируса, то, вероятнее всего, на это есть весомые основания. Например, в помещении был больной ковидом.

"Неоспорима контактная передача вируса. То есть, если в помещении или на отдельном рабочем месте был больной, чихал и кашлял, трогал всё вокруг в течение нескольких часов, то это означает, что есть существенный риск заразиться коронавирусом для следующего посетителя. Поэтому уборку нужно начинать с контактных поверхностей. Это двери, дверные ручки, столы, подлокотники, санузел целиком", — считает Дубинин.

Дезинфектолог отмечает, что применяют для такой уборки не бытовую химию, а дезинфектанты из широкого перечня Роспотребнадзора, рекомендованного для борьбы с коронавирусом. В основном применяются четвертичные аммониевые соединения. Это современная группа препаратов, без особого запаха и побочных эффектов. Однако можно использовать и более дешёвые, хлорорганические соединения, заключил собеседник Лайфа.

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Ранее Лайф писал, что под Архангельском кот "изолировал" больную коронавирусом хозяйку на балконе.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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