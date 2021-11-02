"Будет хуже": Онищенко выступил против продления режима нерабочих дней
На данный момент о "ковидных каникулах" с 8 ноября до 15 ноября объявил один регион РФ.
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Продление нерабочих дней из-за коронавируса не приведёт к снижению заболеваемости в России, если власти не будут вводить дополнительные ограничительные меры, а россияне не станут их соблюдать, сказал Лайфу бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать нерабочие дни, но если при это ничего не делать, то результат будет обратный. На основании роста заболеваемости и той эпидемиологической ситуации, которая сейчас складывается, должны быть поставлены определённые меры. Если они не работают, нужно предлагать ещё и тогда продлевать. А просто продлевать, никого не спрашивать, ни перед кем не ставить задачи – бесполезно. Будет хуже", — считает Онищенко.
Он отметил, что сейчас в Москве хорошая погода и на улице горожан не меньше, чем в обычный рабочий день. Поэтому только продление "каникул" не поможет сократить социальные контакты между людьми.
Напомним, Новгородская область стала первым регионом РФ, который объявил о продлении режима нерабочих дней. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что за субъектами сохранено право скорректировать даты "каникул".
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