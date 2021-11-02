"Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать нерабочие дни, но если при это ничего не делать, то результат будет обратный. На основании роста заболеваемости и той эпидемиологической ситуации, которая сейчас складывается, должны быть поставлены определённые меры. Если они не работают, нужно предлагать ещё и тогда продлевать. А просто продлевать, никого не спрашивать, ни перед кем не ставить задачи – бесполезно. Будет хуже", — считает Онищенко.