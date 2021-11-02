Основатель сети ресторанов быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров направил в адрес мэра Москвы Сергея Собянина письмо с жалобой на "Макдоналдс". По словам предпринимателя, популярный фастфуд не соблюдает единых для всех правил и пускает клиентов в помещения, несмотря на запрет.

В качестве доказательства Гончаров опубликовал в "Инстаграме" видео. На кадрах сотрудники "Макдоналдса" утверждают, что имеют право пускать в рестораны по пять человек, поскольку такой договор у сети есть со столичными властями и Роспотребнадзором.

"Мы тоже хотим так работать, но не можем и не имеем права, так как указ соблюдаем. Дословно о работе в ресторанах и кафе в нём говорится следующее: "Обслуживание навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий", — отметил Гончаров в беседе с Forbes.

В то же время, продолжил бизнесмен, "Теремок" был буквально завален предупреждениями из управ и районных отделений МВД о недопустимости нарушения новых правил. Клиенты "Теремка" не видят меню ресторана, а заказ получают на улице, из-за чего, по словам Гончарова, сеть несёт колоссальные убытки. При этом он уверен, что никаких договорённостей с властями у "Макдоналдса" не было и нет.

"Я не призываю запретить работать "Макдоналдсу", я прошу разрешить всем ресторанам Москвы запускать посетителей внутрь помещения. Но если это запрещено, то должно быть запрещено всем", — подчеркнул Гончаров.