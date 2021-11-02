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Опубликовано 2 ноября 2021, 13:52

Валуев назвал отказ иностранцев от туров в Россию временным трендом

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

По мнению парламентария, такая ситуация касается не только нашей страны.

Депутат Госдумы Николай Валуев назвал временным трендом ситуацию с отказом иностранцев от забронированных на ближайшие даты туров в Россию. В беседе с Лайфом парламентарий рассказал, что это скажется на туристической отрасли.

"Конечно, это ударит по туристической отрасли. Те, кто уже взяли туры в Россию, они их всё равно возьмут уже после окончания не только ограничений, но и спада пандемии. Сейчас такой тренд (отмены туров. — Прим. Лайфа) образовался не только относительно России, люди благоразумные понимают, что лучше посидеть дома. Туристы могут привозить новые штаммы", — заявил депутат.

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Ранее Лайф сообщал, что иностранцы массово отменяют туры в Россию и ждут разъяснений, как будет работать система QR-кодов и какие будут ограничения после окончания "ковикул". По словам глав АТОР, пока что единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней — постоянное ПЦР-тестирование.

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Кристина Шайдуллина
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