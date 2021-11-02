Валуев назвал отказ иностранцев от туров в Россию временным трендом

Депутат Госдумы Николай Валуев назвал временным трендом ситуацию с отказом иностранцев от забронированных на ближайшие даты туров в Россию. В беседе с Лайфом парламентарий рассказал, что это скажется на туристической отрасли.

"Конечно, это ударит по туристической отрасли. Те, кто уже взяли туры в Россию, они их всё равно возьмут уже после окончания не только ограничений, но и спада пандемии. Сейчас такой тренд (отмены туров. — Прим. Лайфа) образовался не только относительно России, люди благоразумные понимают, что лучше посидеть дома. Туристы могут привозить новые штаммы", — заявил депутат.