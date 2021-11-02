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Жертвами взрыва у больницы в Кабуле стали 15 человек

В здание влетела группа террористов-смертников, после чего началась перестрелка с силами талибов.

2 ноября, 10:43

Фото © ТАСС / Стрингер

Взрыв в Кабуле. Видео © Twitter / krotrus

По меньшей мере 15 человек погибли и ещё 34 получили ранения в результате взрывов у госпиталя в афганской столице. Информацию о ЧП подтвердил Reuters представитель сил безопасности движения "Талибан"*.

Взрывов было несколько. Отмечается, что в здание влетела группа террористов-смертников, после чего началась перестрелка с силами талибов. Согласно информации афганских СМИ, нападения были совершены боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане"*, которая является ответвлением экстремистской организации ИГИЛ*.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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