Жертвами взрыва у больницы в Кабуле стали 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли и ещё 34 получили ранения в результате взрывов у госпиталя в афганской столице. Информацию о ЧП подтвердил Reuters представитель сил безопасности движения "Талибан"*.

Взрывов было несколько. Отмечается, что в здание влетела группа террористов-смертников, после чего началась перестрелка с силами талибов. Согласно информации афганских СМИ, нападения были совершены боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане"*, которая является ответвлением экстремистской организации ИГИЛ*.