Жертвами взрыва у больницы в Кабуле стали 15 человек
В здание влетела группа террористов-смертников, после чего началась перестрелка с силами талибов.
Фото © ТАСС / Стрингер
Взрыв в Кабуле. Видео © Twitter / krotrus
По меньшей мере 15 человек погибли и ещё 34 получили ранения в результате взрывов у госпиталя в афганской столице. Информацию о ЧП подтвердил Reuters представитель сил безопасности движения "Талибан"*.
Взрывов было несколько. Отмечается, что в здание влетела группа террористов-смертников, после чего началась перестрелка с силами талибов. Согласно информации афганских СМИ, нападения были совершены боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане"*, которая является ответвлением экстремистской организации ИГИЛ*.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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