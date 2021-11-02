НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков отметил обоюдную заинтересованность России и США в контактах президентов

Однако сроки возможных переговоров глав двух государств пока не согласованы.

2 ноября, 10:30

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность РФ и США наладить прямые контакты между главами государств. По его словам, у двух стран есть обоюдная заинтересованность в них.

"Есть заинтересованность обоюдная в проведении таких контактов. Сроки будут определяться", — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о перспективах общения Путина и Байдена до конца года.

Песков отметил стремление России и США к контактам на высшем уровне

Песков отметил стремление России и США к контактам на высшем уровне

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Глава государства тогда указал, что Москва предоставляет всю информацию по запросам Вашингтона о кибератаках, а сама ответов не получает.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1