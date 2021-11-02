Песков отметил обоюдную заинтересованность России и США в контактах президентов
Однако сроки возможных переговоров глав двух государств пока не согласованы.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность РФ и США наладить прямые контакты между главами государств. По его словам, у двух стран есть обоюдная заинтересованность в них.
"Есть заинтересованность обоюдная в проведении таких контактов. Сроки будут определяться", — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о перспективах общения Путина и Байдена до конца года.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Глава государства тогда указал, что Москва предоставляет всю информацию по запросам Вашингтона о кибератаках, а сама ответов не получает.
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