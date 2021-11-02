Песков отметил обоюдную заинтересованность России и США в контактах президентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность РФ и США наладить прямые контакты между главами государств. По его словам, у двух стран есть обоюдная заинтересованность в них.

"Есть заинтересованность обоюдная в проведении таких контактов. Сроки будут определяться", — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о перспективах общения Путина и Байдена до конца года.