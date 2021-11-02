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Экс-главу "Правого сектора" Яроша назначили советником главкома ВСУ

Он в соцсетях выразил благодарность руководству за оказанное ему доверие.

2 ноября, 10:35
<p>Фото © ТАСС / Sergii Kharchenko / Pacific Press via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Sergii Kharchenko / Pacific Press via ZUMA Wire

Бывший руководитель "Правого сектора"* Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом новоназначенный советник сообщил на своей странице в "Фейсбуке" и поблагодарил руководство за доверие.

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!" — написал Ярош.

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Ранее Ярош помечтал, что бы сделал на месте президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он бы запретил деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций. Национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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