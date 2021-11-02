Экс-главу "Правого сектора" Яроша назначили советником главкома ВСУ
Он в соцсетях выразил благодарность руководству за оказанное ему доверие.
Фото © ТАСС / Sergii Kharchenko / Pacific Press via ZUMA Wire
Бывший руководитель "Правого сектора"* Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом новоназначенный советник сообщил на своей странице в "Фейсбуке" и поблагодарил руководство за доверие.
"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!" — написал Ярош.
Ранее Ярош помечтал, что бы сделал на месте президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он бы запретил деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций. Национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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