Врач-дезинфектолог нашёл в ресторанах Мишлен в Москве не меньше тараканов, чем в других
Он отметил, что многое зависит от проводимых на кухне уборок и того, как строго их контролирует шеф-повар.
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В ресторанах Москвы, рекомендованных гидом Мишлен, насекомых не меньше, чем в других местах, которые в данный список обычно не попадают. Об этом Лайфу рассказал санитарный врач и эксперт ресторанного рынка Николай Дубинин, который ранее не раз работал в заведениях, отмеченных данной наградой.
"Тараканов в этих заведениях не меньше, чем в обычных. А даже больше. В новоиспечённых ресторанах уровня Мишлен обычно работают очень важные шеф-повара. Им абсолютно не до борьбы с тараканами. Хотя именно шеф должен контролировать генеральные уборки на кухне", — отметил санитарный врач.
Специалист добавил, что успех борьбы с тараканами на 50% определяется тем, что всё оборудование на кухне должно отодвигаться, а в пространстве за ним убираются и проводят обработку. Не должно оставаться мёртвых зон за плитой или под холодильником, в которых так любят селиться тараканы. В некоторых же ресторанах кухни хоть и укомплектованы шикарно, но там оборудование может быть встроено в ниши и приклеено герметиком, что лишь затрудняет уборку.
"Самое главное заблуждение в нашем общепите — это то, что плиту нельзя двигать. Ведь она под напряжением! Из-за этого мы получаем оборудование, приросшее к полу от жира в любом заведении Москвы со всеми вытекающими проблемами с насекомыми. Плиты двигать можно и нужно", — подытожил Дубинин.
Напомним, что накануне сразу семь московских ресторанов получили звезду Мишлен. Директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек заявил, что столица сможет гордиться данными заведениями.
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