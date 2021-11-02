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Путин рассказал о беспилотной авиации России для отражения атак дронов

По словам главы государства, в России на вооружении стоят две тысячи таких летательных аппаратов.

2 ноября, 12:01

Фото © Минобороны России / ТАСС

Россия научилась отражать атаки беспилотников и делает это достаточно эффективно. Об этом на военном совещании по вопросам развития беспилотной авиации заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы научились отражать эти атаки и делаем это эффективно. Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряжённо, как это было в последнее время", — подчеркнул глава государства.

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По словам президента, беспилотная авиация хорошо зарекомендовала себя в вооружённых конфликтах последних лет, что позволило не только убедиться в её эффективности, но и понять, насколько могут быть опасны подобные атаки для России.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в Российскую армию в скором времени поставят первый серийный образец новейшей зенитно-ракетной системы С-500.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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