Путин рассказал о беспилотной авиации России для отражения атак дронов

Россия научилась отражать атаки беспилотников и делает это достаточно эффективно. Об этом на военном совещании по вопросам развития беспилотной авиации заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы научились отражать эти атаки и делаем это эффективно. Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряжённо, как это было в последнее время", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, беспилотная авиация хорошо зарекомендовала себя в вооружённых конфликтах последних лет, что позволило не только убедиться в её эффективности, но и понять, насколько могут быть опасны подобные атаки для России.