Путин заявил, что Россия поддерживает подготовленную к конференции в Глазго декларацию по лесам

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам сессии по управлению лесным хозяйством и землепользованием, проходящей в рамках климатического саммита COP26 в Глазго. Он отметил, что Москва поддерживает проект совместной декларации по лесам и землепользованию, подготовленный к этому форуму.

"Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию. Рассчитываем, что его реализация будет стимулировать более тесное партнёрство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов", — сказал он.

В ходе выступления Путин также подчеркнул, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

"Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов", — отметил глава государства.