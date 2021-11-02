Молдавия заявила, что оплатила "Газпрому" долг за поставки в сентябре
Общее тело долга республики составляет 433 миллиона долларов, а с учётом просрочки платежей сумма задолженности превышает 700 миллионов.
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Молдавия уплатила "Газпрому" долг за голубое топливо, поставленное в сентябре 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании "Молдовагаз" Александр Барбов.
"Молдавия погасила "Газпрому" долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года. После заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Молдавии необходимо завершить аудит своего долга перед "Газпромом" до мая следующего года. Сразу после этого стороны начнут переговоры о погашении всей задолженности. Общее тело долга республики составляет 433 миллиона долларов, а с учётом просрочки платежей сумма задолженности превышает 700 миллионов.
Напомним, что на днях в результате затянувшихся и болезненных консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику уже начались, маршрут остался прежним — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах.
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