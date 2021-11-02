Молдавия заявила, что оплатила "Газпрому" долг за поставки в сентябре

Молдавия уплатила "Газпрому" долг за голубое топливо, поставленное в сентябре 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании "Молдовагаз" Александр Барбов.

"Молдавия погасила "Газпрому" долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года. После заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались", — уточнил он.