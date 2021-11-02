Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом на полях саммита в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях двухдневного климатического саммита, который проводится в Глазго в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Соответствующее сообщение он опубликовал в своём твиттере.

"Во время разговора с президентом США обсудили вопрос безопасности в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине", — отметил Зеленский.