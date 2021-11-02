Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом на полях саммита в Глазго
Политик подчеркнул, что в Штатах продолжают поддерживать территориальную целостность Незалежной.
Фото © Twitter / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях двухдневного климатического саммита, который проводится в Глазго в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Соответствующее сообщение он опубликовал в своём твиттере.
"Во время разговора с президентом США обсудили вопрос безопасности в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине", — отметил Зеленский.
Ранее Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 "пленных" украинцев, а украинская делегация передала администрации президента США список людей, которые якобы являются узниками на территории Донбасса и в России. Также президент Украины считает США главным партнёром в обороне и благодарит Соединённые Штаты за оказание материально-технической помощи для укрепления ВС страны с целью "противодействия российской агрессии".
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