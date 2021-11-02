НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом на полях саммита в Глазго

Политик подчеркнул, что в Штатах продолжают поддерживать территориальную целостность Незалежной.

2 ноября, 11:36
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1455487916520661005" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский </a></p>

Фото © Twitter / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях двухдневного климатического саммита, который проводится в Глазго в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Соответствующее сообщение он опубликовал в своём твиттере.

"Во время разговора с президентом США обсудили вопрос безопасности в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине", — отметил Зеленский.

Неудачный прикол кавээнщика: Почему Зеленский решился на войну в Донбассе и чем ответит Россия

Неудачный прикол кавээнщика: Почему Зеленский решился на войну в Донбассе и чем ответит Россия

Ранее Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении 450 "пленных" украинцев, а украинская делегация передала администрации президента США список людей, которые якобы являются узниками на территории Донбасса и в России. Также президент Украины считает США главным партнёром в обороне и благодарит Соединённые Штаты за оказание материально-технической помощи для укрепления ВС страны с целью "противодействия российской агрессии".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1