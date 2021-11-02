В Москве простились с легендарным диктором Игорем Кирилловым. Видео © LIFE

В Москве простились с легендарным диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорем Кирилловым. Церемония прошла в полдень на центральной площади Новодевичьего кладбища.

Попрощаться с известным телеведущим пришли его коллеги по цеху, родственники и просто знакомые. Со словом выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он напомнил, что голос Игоря Леонидовича сообщал жителям СССР все самые главные новости, в том числе и о первом полёте человека в космос. О том, каким был Игорь Кириллов, Лайфу рассказали известные журналисты и телеведущие.

"Мы вместе с ним проработали 40 лет на телевидении. Каким я его запомнил: умным, образованным, профессионалом, мудрым человеком, доброжелательным. У него не очень была счастливая жизнь с какого-то этапа, но его профессиональная жизнь была просто великолепна", — рассказал диктор и телеведущий Евгений Кочергин.

По словам президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, Игорь Леонидович был человечным и со всеми общался наравне, будь то уборщица или главный редактор какого-нибудь издания или телеканала.

"Уходит величайшее поколение. Поколение невероятно талантливых, невероятно честных, порядочных людей. <...> Для меня это личная потеря, которая невосполнима другими людьми. Он такой один", — поделился телепродюсер Юрий Аксюта.