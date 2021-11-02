YouTube заблокировал канал СК Белоруссии из-за санкций
Аккаунт отключён в соответствии с правилами компании и не может быть восстановлен.
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Компания Googlе навсегда заблокировала аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии в связи с введёнными в отношении республики санкциями. Об этом заявила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.
На YouTube-канал СК было подписано более чем 23 тысячи человек, там были размещены сотни материалов, некоторые имели более миллиона просмотров.
"Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан", — цитирует Гончарову БелТА.
При этом официальные ресурсы Следственного комитета, в том числе сайт sk.gov.by, продолжают работу в штатном режиме.
А ранее YouTube удалил запись трансляции эфира президента Бразилии Жаира Болсонару, которую он разместил на канале своего сына Карлоса. Дело в том, что публикации для бразильского главы недоступны в течение недели из-за нарушения правил. А видео с канала его сына было удалено по правилам компании — они гласят, что запрещено публиковать контент пользователей, против которых введены ограничения.
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