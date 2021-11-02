YouTube заблокировал канал СК Белоруссии из-за санкций

Компания Googlе навсегда заблокировала аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии в связи с введёнными в отношении республики санкциями. Об этом заявила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.

На YouTube-канал СК было подписано более чем 23 тысячи человек, там были размещены сотни материалов, некоторые имели более миллиона просмотров.

"Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан", — цитирует Гончарову БелТА.

При этом официальные ресурсы Следственного комитета, в том числе сайт sk.gov.by, продолжают работу в штатном режиме.