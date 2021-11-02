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В Подмосковье школьница отправила однокласснику фото из ванной и оказалась в детдоме

Ребёнка вернули в семью только после того, как история привлекла внимание общественности.

2 ноября, 11:09

Фото © Shutterstock

В Сергиевом Посаде органы опеки забрали 14-летнюю девочку в детский дом прямо из школы и на протяжении недели отказывались вернуть её матери. Поводом для этого послужило фото в полотенце, которое подросток отправил однокласснику в личной переписке.

"Она на каникулах сделала тайком в ванной пару фото в пляжном стиле. Ничего непристойного там не было, просто глупые фото, она полотенцем большую часть тела прикрывала. Отправила мальчику, а он всё выложил в соцсеть. Их тут же скачали, показали классному руководителю", — рассказала мама девочки RT.

Учительница сочла фото слишком откровенным и сообщила об этом органам опеки, которые незамедлительно приехали в школу и забрали ребёнка. Комиссия по делам несовершеннолетних приняла у матери заявление только после того, как история вызвала общественный резонанс.

"Меня туда (в детдом. — Прим. ред.) в итоге пустили, но сколько нервов пришлось потратить, чтобы дали увидеться с дочерью. Как только стало понятно, что об истории станет известно, мне позвонили из комитета по делам несовершеннолетних и спросили, когда я поеду за дочерью. Я сказала, что прямо сейчас, не хочу, чтоб ребёнок там ни дня оставался", — поделилась женщина.

По её мнению, социальные службы не имели права удерживать девочку и виновные должны понести наказание за случившееся. Инцидент заинтересовал прокуратуру Московской области. По данному факту будет проведена проверка, сообщается на официальном сайте ведомства.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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