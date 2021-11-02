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Убийца экс-замглавы управления МВД Новосельцева задолжал дочери полковника $100 тысяч

Женщина, предположительно, угрожала своему любовнику проблемами, если он не вернёт деньги.

2 ноября, 11:03

Кадр из видео © ГСУ СК России

Убийца экс-замглавы УМВД Новосельцева задолжал 100 тысяч долларов дочери полковника. Видео © ГСУ СК России

Подозреваемый в убийстве экс-замначальника управления экономической безопасности МВД Андрея Новосельцева был должен 100 тысяч долларов дочери полковника.

По данным SHOT, задержанный 60-летний Сергей Егоров и женщина были любовниками. Поэтому она и согласилась дать ему в долг такую крупную сумму. Это произошло ещё в августе 2020 года, но рассчитываться Егоров не спешил. В какой-то момент дочери полковника надоело ждать и она стала угрожать Егорову проблемами. Мол, если он не рассчитается в ближайшее время, она "повлияет" на него через отца. В результате подозреваемый зарезал Новосельцева в бане.

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Напомним, бывшего замглавы управления МВД Андрея Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве 26 октября, на его теле обнаружили колото-резаные раны. Полковник полиции считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям. Подозреваемый в убийстве Новосельцева был задержан 2 ноября.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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