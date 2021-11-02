Убийца экс-замглавы управления МВД Новосельцева задолжал дочери полковника $100 тысяч

По данным SHOT, задержанный 60-летний Сергей Егоров и женщина были любовниками. Поэтому она и согласилась дать ему в долг такую крупную сумму. Это произошло ещё в августе 2020 года, но рассчитываться Егоров не спешил. В какой-то момент дочери полковника надоело ждать и она стала угрожать Егорову проблемами. Мол, если он не рассчитается в ближайшее время, она "повлияет" на него через отца. В результате подозреваемый зарезал Новосельцева в бане.