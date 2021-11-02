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Нижегородский министр культуры раскрыл трогательный смысл своих тату после шквала критики

Он уверен: госслужащие, врачи или учителя — обычные люди и имеют право распоряжаться своим телом так, как хотят.

2 ноября, 11:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/oberkovich/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oberkovich</a></p>

Фото © Instagram / oberkovich

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, которого раскритиковали в Сети за татуировки, рассказал, с какими событиями его жизни они связаны.

"Я считаю себя современным человеком и без стереотипов принимаю эту часть культуры. Мои татуировки на руках отражают важнейшие события жизни: два из них связаны с рождением детей, ещё одна — с преодолением невозможного. Первую сделал в 2014 году, последнюю — в сентябре", — объяснил он в беседе с "Газетой.ru".

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Нижегородский министр культуры случайно показал свои тату и рассорил подписчиков

Беркович удивился реакции пользователей Сети на наколки и связал это с желанием людей "застыдить кого бы то ни было". Он напомнил, что татуировки, во-первых, распространены и никого ими не удивишь. А во-вторых, они сами по себе никак не связаны с профессиональными качествами человека.

"Госслужащие, врачи или учителя — обычные люди и имеют право распоряжаться своим телом так, как хотят. Стыд — это сильнейший способ социального давления и манипуляции, очень въедливое чувство, создающее ощущение, что всё твоё существо — это нечто неправильное", — подытожил Беркович.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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