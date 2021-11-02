Нижегородский министр культуры раскрыл трогательный смысл своих тату после шквала критики

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, которого раскритиковали в Сети за татуировки, рассказал, с какими событиями его жизни они связаны.

"Я считаю себя современным человеком и без стереотипов принимаю эту часть культуры. Мои татуировки на руках отражают важнейшие события жизни: два из них связаны с рождением детей, ещё одна — с преодолением невозможного. Первую сделал в 2014 году, последнюю — в сентябре", — объяснил он в беседе с "Газетой.ru".

Беркович удивился реакции пользователей Сети на наколки и связал это с желанием людей "застыдить кого бы то ни было". Он напомнил, что татуировки, во-первых, распространены и никого ими не удивишь. А во-вторых, они сами по себе никак не связаны с профессиональными качествами человека.

"Госслужащие, врачи или учителя — обычные люди и имеют право распоряжаться своим телом так, как хотят. Стыд — это сильнейший способ социального давления и манипуляции, очень въедливое чувство, создающее ощущение, что всё твоё существо — это нечто неправильное", — подытожил Беркович.