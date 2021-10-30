15 тату, по которым можно понять, насколько их носитель — ужасный человек

"Это совершенно точно самая красивая татуировка, которую я когда-либо видел"

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"Матрёшка сменила имидж!"

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"Предсказываю, тебе сейчас будет страшно!"

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"Как насчёт русского фольклора? Избушка на курьих ножках"

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"Эта красота меня убивает!"

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"Осьминожка: хэллоуинская версия"

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"Кошелёк или жизнь?"

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"Покажите мне человека, у которого будет рука круче, чем у меня..."

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"Да, возможно, я об этом когда-нибудь пожалею, но оно того стоит!"

Фото © Instagram / princess_calaveraa

"Ну от этой работы просто глаз не оторвать..."

Фото © Instagram / artbybreab

"Главное с такой татушкой — на себя в зеркало по ночам не смотреть"

Фото © Instagram / ezlin_x

"Когда игла немного съехала и пришлось исправлять ситуацию. Неплохо получилось"

Фото © Instagram / vhn.ttt

"Вы пока думайте, это мило или жутко, а я пошла бить следующее тату"

Фото © Instagram / anjas_ink

"Я ещё не решил, это больше смешно или всё-таки страшно. Но ведь правду говорят, что глаза на липучках могут сделать лучше что угодно!"

Фото © Reddit / Se7enthSlN

"У меня в уме это выглядело намного страшнее!"