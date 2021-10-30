15 тату, по которым можно понять, насколько их носитель — ужасный человек
О людях в наколках есть стереотип, что они, как истинные неформалы, грубые и нелюдимые. Что ж, герои этой подборки всё подтверждают, ведь их тату запросто отпугнут любого нежеланного собеседника.
Фото © Instagram / alexismcfate.ink, tattoos_by_austin
"Это совершенно точно самая красивая татуировка, которую я когда-либо видел"
Фото © Reddit / cmercie
"Матрёшка сменила имидж!"
Фото © Instagram / jawtattoos
"Предсказываю, тебе сейчас будет страшно!"
Фото © Reddit / 7evenPoint128
"Как насчёт русского фольклора? Избушка на курьих ножках"
Фото © Instagram / alexismcfate.ink
"Эта красота меня убивает!"
Фото © Instagram / tattoos_by_austin
"Осьминожка: хэллоуинская версия"
Фото © Reddit / ninjakixxtattoo
"Кошелёк или жизнь?"
Фото © Instagram / seangallaghertattoos
"Покажите мне человека, у которого будет рука круче, чем у меня..."
Фото © Reddit / Sora77777
"Да, возможно, я об этом когда-нибудь пожалею, но оно того стоит!"
Фото © Instagram / princess_calaveraa
"Ну от этой работы просто глаз не оторвать..."
Фото © Instagram / artbybreab
"Главное с такой татушкой — на себя в зеркало по ночам не смотреть"
Фото © Instagram / ezlin_x
"Когда игла немного съехала и пришлось исправлять ситуацию. Неплохо получилось"
Фото © Instagram / vhn.ttt
"Вы пока думайте, это мило или жутко, а я пошла бить следующее тату"
Фото © Instagram / anjas_ink
"Я ещё не решил, это больше смешно или всё-таки страшно. Но ведь правду говорят, что глаза на липучках могут сделать лучше что угодно!"
Фото © Reddit / Se7enthSlN
"У меня в уме это выглядело намного страшнее!"
Фото © Reddit / zzizziboy
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