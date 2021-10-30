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15 тату, по которым можно понять, насколько их носитель — ужасный человек

О людях в наколках есть стереотип, что они, как истинные неформалы, грубые и нелюдимые. Что ж, герои этой подборки всё подтверждают, ведь их тату запросто отпугнут любого нежеланного собеседника.

30 октября, 11:00

Фото © Instagram / alexismcfate.ink, tattoos_by_austin

"Это совершенно точно самая красивая татуировка, которую я когда-либо видел"

Фото © Reddit / cmercie

Фото © Reddit / cmercie

"Матрёшка сменила имидж!"

Фото © Instagram / jawtattoos

Фото © Instagram / jawtattoos

"Предсказываю, тебе сейчас будет страшно!"

Фото © Reddit / 7evenPoint128

Фото © Reddit / 7evenPoint128

"Как насчёт русского фольклора? Избушка на курьих ножках"

Фото © Instagram / alexismcfate.ink

Фото © Instagram / alexismcfate.ink

"Эта красота меня убивает!"

Фото © Instagram / tattoos_by_austin

Фото © Instagram / tattoos_by_austin

"Осьминожка: хэллоуинская версия"

Фото © Reddit / ninjakixxtattoo

Фото © Reddit / ninjakixxtattoo

"Кошелёк или жизнь?"

Фото © Instagram / seangallaghertattoos

Фото © Instagram / seangallaghertattoos

"Покажите мне человека, у которого будет рука круче, чем у меня..."

Фото © Reddit / Sora77777

Фото © Reddit / Sora77777

"Да, возможно, я об этом когда-нибудь пожалею, но оно того стоит!"

Фото © Instagram / princess_calaveraa

Фото © Instagram / princess_calaveraa

"Ну от этой работы просто глаз не оторвать..."

Фото © Instagram / artbybreab

Фото © Instagram / artbybreab

"Главное с такой татушкой — на себя в зеркало по ночам не смотреть"

Фото © Instagram / ezlin_x

Фото © Instagram / ezlin_x

"Когда игла немного съехала и пришлось исправлять ситуацию. Неплохо получилось"

Фото © Instagram / vhn.ttt

Фото © Instagram / vhn.ttt

"Вы пока думайте, это мило или жутко, а я пошла бить следующее тату"

Фото © Instagram / anjas_ink

Фото © Instagram / anjas_ink

"Я ещё не решил, это больше смешно или всё-таки страшно. Но ведь правду говорят, что глаза на липучках могут сделать лучше что угодно!"

Фото © Reddit / Se7enthSlN

Фото © Reddit / Se7enthSlN

"У меня в уме это выглядело намного страшнее!"

Фото © Reddit / zzizziboy

Фото © Reddit / zzizziboy

15 удивительных тату, благодаря которым шрамы и некрасивые родинки стали украшением на телах людей

15 удивительных тату, благодаря которым шрамы и некрасивые родинки стали украшением на телах людей

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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