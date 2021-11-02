Неудачный прикол кавээнщика: Почему Зеленский решился на войну в Донбассе и чем ответит Россия Провалил задания старших товарищей и будет свергнут: такие намёки получил Зеленский после вояжа в Вашингтон и решился возобновить войну в Донбассе. 1 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Сазончик Константин

Накануне нового майдана Владимир Зеленский решил предпринять последнюю попытку остаться у власти — начать наступление на непокорный Юго-Восток. Однако его просчёт состоит в том, что Россия не останется нейтральной к конфликту, как в 2014 году, и будет защищать собственных граждан, считают эксперты. Вашингтонские закладки в виде разбежавшихся союзников, которые теперь непрерывно угрожают президенту Украины, лишь доказывают намерения западных кураторов устроить военный переворот вместе с экс-министром МВД Арсеном Аваковым. Ещё одним свидетельством этого стало заявление бывшего секретаря национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о гипотетической встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским в эфире украинского телеканала "Прямой".

— После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате, это капитуляция Зеленского. И именно этот формат они системно готовят, — заявил Турчинов.

Среди экспертов обсуждают идею краткосрочной войны: Владимир Зеленский может прибегнуть к организации ограниченного военного конфликта, в ходе которого он введёт военное положение, чтобы таким образом переизбраться на второй срок, полагает политолог Сергей Станкевич. Однако это может не сработать, так как введение военного положения автоматически отменяет избирательные процедуры и проведение выборов.

— Введение военного положения автоматом продлевает срок нахождения президента у власти. Напомню, он по закону должен быть президентом ещё чуть больше чем два с половиной года. Соответственно, ввести военное положение на три-четыре года ему никто не даст. Потому что Украина не выдержит столь длительный конфликт. То, что он пытается организовать войну снова, факт. Именно этого от него ждали кураторы из США и при Байдене, и при Трампе. Им нужен локальный конфликт для втягивания в войну России, а Зеленский очень долго медлил, в итоге ему дали последний намёк, — отметил политолог Алексей Мартынов.

Он добавил, что взамен президент Украины получит кредиты, поблажки и преференции, обусловленные острой фазой конфликта. Но Зеленский недооценивает ситуацию, полагая, что ограниченные боевые действия будут для Украины сопоставимы с масштабами 2014 года. Так как ситуация, в которой находится Россия сейчас и тогда, кардинально изменилась не в лучшую для Киева сторону. Москва потеряла надежды на урегулирование гражданской войны, жители непризнанных республик получили российское гражданство, и Кремль неоднократно обещал защитить народ Донбасса.

Как полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, такая нескоординированность связана прежде всего с тем, что США стравливают на Украине между собой противоположные группировки, имитируя внутреннюю конкуренцию.

— Это один из любимых методов Государственного департамента США — устроить конкуренцию между разными кланами на чужой территории за доступ к ним. Кто победит, получает в итоге мандат на дальнейшее правление. В итоге за власть сражаются только сторонники американского управления, альтернативы безжалостно вытаптываются, кстати, именно поэтому Виктор Медведчук и находится под уголовным делом. Создаются искусственные конфликты, которые в случае чего решаются по звонку из Посольства США, — сказал Фёдоров.

Стоит отметить, что Александр Турчинов является членом группировки экс-главы страны Петра Порошенко. До этого он входил в "Блок Юлии Тимошенко", но сильно отдалился от неё после того, как та попала в тюрьму. На стороне же Зеленского играют прежде всего Игорь Коломойский и сторонники Джорджа Сороса.

— У Коломойского весьма шаткая позиция: с одной стороны, он находится под санкциями, с другой — ему спокойно выдают визу в США, то есть не нужно думать, что он сбитая птица. Не забываем, что в Штатах сейчас происходит внутренняя драка сторонников борьбы с Китаем и Россией. Они решают: Москва или Пекин — главный враг Америки. Почти все украинские олигархи выступают на стороне тех, кто видит Россию главной мишенью. В том числе и патрон Зеленского, — считает политолог Александр Роджерс.

Однако партия Владимира Зеленского продолжает терять людей. Наиболее заметной потерей стал уход Дмитрия Разумкова, некогда номера один в списке, который до недавнего времени был спикером Верховной рады. Как полагает политолог Марат Баширов, одна из основных проблем партии "Слуга народа" — крайне рыхлый состав.

— Экстренно собранная партия представляет собой солянку из людей, которые, как только вошли в Раду, сразу же стали перепродаваться другим политическим силам. По сути, у Зеленского, кроме тех, кто пришёл с ним из "Квартала-95", своих людей и нет — человек 10, не более. Рейтинг действующего президента продолжает падать, а вместе с ним и его "команда" разбегается. Наиболее умные сразу ищут, к кому бы уйти, — сказал Баширов.

Кроме Игоря Коломойского за Зеленским стоит финансово-промышленная группа Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа. Решения, которые принимает президент Украины, выгодны определённым лицам. Недавно скакнули цены на электроэнергию сразу на 25%. Марат Баширов напомнил, что такой сюрприз выгоден владельцу предприятий по добыче угля и производству электроэнергии Ахметову, который, получив неожиданную прибыль, продолжит поддерживать действующую власть.

Авторы Никита Юрченко