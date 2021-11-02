Политолог призвал "взять за жабры" Politico из-за фото "российских танков у границ Украины"
Эксперт уверен, что издание опубликовало фейк по заказу и целью вброса была передача конкретного месседжа российской и западной аудитории.
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Политолог, член научного совета при Совете безопасности РФ и профессор МГУ Андрей Манойло объяснил, кто стоял за публикацией в журнале Politico, где выдали снимки из Смоленской области за фото у границ Незалежной. В беседе с Лайфом эксперт заявил, что издание следует привлечь к судебной ответственности.
"Создаётся ощущение, что Россию подталкивают вмешаться силовым путём и ответить на военные провокации Украины. И, что касается этих фотографий, возможно, был расчёт, что западные читатели не будут разбираться, где это снято. Достаточно увидеть силуэты российских танков. Я бы призвал журнал к ответственности через суд", — заявил он.
По мнению эксперта, ответственных за фальсификацию надо "поставить в позицию оправдывающихся и снять с них штраф за моральный ущерб в размере одного евро". Это станет хорошим предостережением изданиям, "которые пытаются поймать на этом хайп или выполнить госзаказ", уверен Манойло.
По мнению политолога, опубликовать материал Politico подтолкнули заказчики, за что издание "надо взять за жабры", так как публикация была сделана с определёнными целями. Манойло отметил явное стремление сформировать у западной аудитории убеждение, что РФ готова применить силу в ответ на действия украинской стороны, а российской аудитории намекнуть, что это призыв к действию.
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Напомним, американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, якобы указывающие на размещение российских военных "на границе с Украиной". Тем временем Politico утверждает, что российские военные подразделения якобы начали движение в конце сентября из районов, где обычно базируются. Позднее на вброс о российских танках отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на публикации такого качества даже не стоит обращать внимание.
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