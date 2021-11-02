Двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане
Всего на борту грузового воздушного судна было пять членов экипажа. Выживших нет.
Фото © Twitter / Maal Maker Thiong
Грузовой самолёт Ан-26 потерпел крушение при взлёте в международном аэропорту Джубы в Южном Судане. По данным Associated Press, на борту было пять членов экипажа, в том числе двое россиян. Все они погибли.
Воздушное судно разбилось вскоре после вылета из международного аэропорта Джубы. Самолёт принадлежал местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
А в конце октября в американском штате Техас разбился пассажирский самолёт McDonnell Douglas DC 9-87, на борту которого находился 21 человек. Несмотря на серьёзные повреждения, которые получило воздушное судно, все пассажиры и члены экипажа выжили и были благополучно эвакуированы.
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