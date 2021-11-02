Двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане

Грузовой самолёт Ан-26 потерпел крушение при взлёте в международном аэропорту Джубы в Южном Судане. По данным Associated Press, на борту было пять членов экипажа, в том числе двое россиян. Все они погибли.

Воздушное судно разбилось вскоре после вылета из международного аэропорта Джубы. Самолёт принадлежал местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.