В одном из регионов подростков не будут пускать в ТЦ без родителей с 4 ноября
Местные власти опасаются, что несовершеннолетние могут быть разносчиками инфекции и не знать об этом, поскольку болеют бессимптомно.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Несовершеннолетние граждане с 4 ноября не смогут посещать торговые центры в Свердловской области без сопровождения родителей. Об этом сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков. Ограничительную меру ввели из-за сложной ситуации с коронавирусом.
"Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют бессимптомно, об этом порой не знают ни они сами, ни родители, поэтому они могут быть разносчиками инфекции", — предупредил Креков.
Напомним, что в России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает федеральный оперштаб, эта цифра — максимум за неделю. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (+5736 человек), Санкт-Петербурге (+3066), Московской (+2893), Самарской (+1547) и Воронежской (+801) областях. В Свердловской области новых заболевших тоже много — 718 человек за вчерашний день.
Ранее стало известно, что в России сейчас почти 60 тысяч детей лечится от коронавируса. У половины пациентов из младшей возрастной группы проявляются острые симптомы болезни, предупредили в Минздраве.
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