В одном из регионов подростков не будут пускать в ТЦ без родителей с 4 ноября

Несовершеннолетние граждане с 4 ноября не смогут посещать торговые центры в Свердловской области без сопровождения родителей. Об этом сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков. Ограничительную меру ввели из-за сложной ситуации с коронавирусом.

"Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют бессимптомно, об этом порой не знают ни они сами, ни родители, поэтому они могут быть разносчиками инфекции", — предупредил Креков.

Напомним, что в России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает федеральный оперштаб, эта цифра — максимум за неделю. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (+5736 человек), Санкт-Петербурге (+3066), Московской (+2893), Самарской (+1547) и Воронежской (+801) областях. В Свердловской области новых заболевших тоже много — 718 человек за вчерашний день.