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Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022

Также в команду пригласили полузащитника "Краснодара" Виктора Классона.

2 ноября, 12:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Ibra_official/status/1452029528386244608/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ibra_official</a></p>

Фото © Twitter / ibra_official

Нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича включили в состав сборной Швеции на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Из игроков российских клубов в состав сборной Швеции попал полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.

11 ноября шведская команда сыграет на выезде с Грузией, а 14-го числа завершит отборочный цикл ещё одним матчем в гостях — против Испании. На данный момент "Тре Крунур" возглавляет таблицу группы B, набрав в шести матчах 15 очков. Идущие вторыми испанцы отстают на два балла.

В финальный турнир напрямую выйдут только победили групп. Команды, занявшие второе место, примут участие в стыковых встречах.

После Евро-2016 Ибрагимович объявил об уходе из сборной, но в марте 2021-го вернулся в национальную команду. Евро-2020, а также осенние матчи квалификации ЧМ-2022 он пропустил из-за травм. Всего в 118 играх за национальную команду форвард забил 62 гола.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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