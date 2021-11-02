Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022
Также в команду пригласили полузащитника "Краснодара" Виктора Классона.
Фото © Twitter / ibra_official
Нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича включили в состав сборной Швеции на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Из игроков российских клубов в состав сборной Швеции попал полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.
11 ноября шведская команда сыграет на выезде с Грузией, а 14-го числа завершит отборочный цикл ещё одним матчем в гостях — против Испании. На данный момент "Тре Крунур" возглавляет таблицу группы B, набрав в шести матчах 15 очков. Идущие вторыми испанцы отстают на два балла.
🇸🇪TRUPPEN🇸🇪— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 2, 2021
Här är herrtruppen som är uttagna för att spela de avgörande matcherna i VM-kvalet! 🔥🇸🇪
В финальный турнир напрямую выйдут только победили групп. Команды, занявшие второе место, примут участие в стыковых встречах.
После Евро-2016 Ибрагимович объявил об уходе из сборной, но в марте 2021-го вернулся в национальную команду. Евро-2020, а также осенние матчи квалификации ЧМ-2022 он пропустил из-за травм. Всего в 118 играх за национальную команду форвард забил 62 гола.
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