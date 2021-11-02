Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022

Нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича включили в состав сборной Швеции на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Из игроков российских клубов в состав сборной Швеции попал полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.

11 ноября шведская команда сыграет на выезде с Грузией, а 14-го числа завершит отборочный цикл ещё одним матчем в гостях — против Испании. На данный момент "Тре Крунур" возглавляет таблицу группы B, набрав в шести матчах 15 очков. Идущие вторыми испанцы отстают на два балла.

🇸🇪TRUPPEN🇸🇪



Här är herrtruppen som är uttagna för att spela de avgörande matcherna i VM-kvalet! 🔥🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 2, 2021

В финальный турнир напрямую выйдут только победили групп. Команды, занявшие второе место, примут участие в стыковых встречах.