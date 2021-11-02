Власти Свердловской области пригрозили локдауном и назвали условие
Такие меры могут быть приняты из-за большого числа нарушений организации проверки QR-кодов.
Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV
Власти Свердловской области могут ввести в регионе локдаун, закрыв все торговые центры, кафе и рестораны, если там не организуют качественную проверку QR-кодов у посетителей. Об этом на брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков. По его словам, решение может быть принято через несколько дней.
"Если будем дальше фиксировать [нарушения организации проверки QR-кодов] и реакции не будет, то мы вынуждены будем прекратить работу торговых центров и точек общепита", — цитирует его Ura.ru.
Креков рассказал, что проверяющие органы часто фиксируют нарушения пропускного режима в некоторых ТЦ и кафе.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность введения длительного локдауна — до Нового года. Он назвал подобные сообщения слухами и призвал ориентироваться только на официальную информацию.
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