Власти Свердловской области пригрозили локдауном и назвали условие

Власти Свердловской области могут ввести в регионе локдаун, закрыв все торговые центры, кафе и рестораны, если там не организуют качественную проверку QR-кодов у посетителей. Об этом на брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков. По его словам, решение может быть принято через несколько дней.

"Если будем дальше фиксировать [нарушения организации проверки QR-кодов] и реакции не будет, то мы вынуждены будем прекратить работу торговых центров и точек общепита", — цитирует его Ura.ru.

Креков рассказал, что проверяющие органы часто фиксируют нарушения пропускного режима в некоторых ТЦ и кафе.