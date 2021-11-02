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"У него куриное сердце": Ян заявил, что Стерлинг может испугаться реванша с ним и сорвать бой

Ранее он сумел завоевать временный пояс чемпиона UFC, одолев американца Кори Сэндхэгена.

2 ноября, 13:01

Фото © ТАСС / ZUMA / Diego Ribas

Российский боец, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что их возможный реванш с Алджамейном Стерлингом может в очередной раз сорваться.

"Я живу у Стерлинга в голове. Человек, убежавший однажды, всегда убежит снова. У него куриное сердце, оно очень маленькое. Я знаю, что мой пояс зовётся временным. Но у него все те же функции настоящего пояса. Когда мне предоставят возможность снова победить Стерлинга, я сделаю это в более доминирующем стиле, чтобы не осталось никаких сомнений в том, кто настоящий чемпион", — заметил Ян.

Россиянин Ян победил американца Сэндхэгена и завоевал титул временного чемпиона UFC

Россиянин Ян победил американца Сэндхэгена и завоевал титул временного чемпиона UFC

Напомним, 30 октября Пётр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхэгеном и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. При этом 7 марта Пётр Ян сенсационно лишился пояса во время боя с Алджамейном Стерлингом в Лас-Вегасе. После этого Стерлинг отказывался от возможного боя с Яном.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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