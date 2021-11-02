"Я живу у Стерлинга в голове. Человек, убежавший однажды, всегда убежит снова. У него куриное сердце, оно очень маленькое. Я знаю, что мой пояс зовётся временным. Но у него все те же функции настоящего пояса. Когда мне предоставят возможность снова победить Стерлинга, я сделаю это в более доминирующем стиле, чтобы не осталось никаких сомнений в том, кто настоящий чемпион", — заметил Ян.