"У него куриное сердце": Ян заявил, что Стерлинг может испугаться реванша с ним и сорвать бой
Ранее он сумел завоевать временный пояс чемпиона UFC, одолев американца Кори Сэндхэгена.
Фото © ТАСС / ZUMA / Diego Ribas
Российский боец, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что их возможный реванш с Алджамейном Стерлингом может в очередной раз сорваться.
"Я живу у Стерлинга в голове. Человек, убежавший однажды, всегда убежит снова. У него куриное сердце, оно очень маленькое. Я знаю, что мой пояс зовётся временным. Но у него все те же функции настоящего пояса. Когда мне предоставят возможность снова победить Стерлинга, я сделаю это в более доминирующем стиле, чтобы не осталось никаких сомнений в том, кто настоящий чемпион", — заметил Ян.
Напомним, 30 октября Пётр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхэгеном и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. При этом 7 марта Пётр Ян сенсационно лишился пояса во время боя с Алджамейном Стерлингом в Лас-Вегасе. После этого Стерлинг отказывался от возможного боя с Яном.
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