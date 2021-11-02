Пользовательница Instagram Нина Куряшкина оказалась одним из 200 пассажиров "Победы", чей борт, следующий из Краснодара, сегодня не смог приземлиться в Москве из-за плотного тумана. Самолёт отправили на посадку в Нижний Новгород. Всё, что происходило дальше, со слов женщины, напоминало "настоящий сюр".

"В Нижнем Новгороде нас просто бросили на полосе. Капитан судна пытался добиться хотя бы выгрузки пассажиров. Но в аэропорту Нижнего — полный коллапс. Всего два трапа и около сорока самолётов", — описывает ситуацию пассажирка.

По словам Нины, руководство аэропорта отказалось предоставить трапы и автобусы для пассажиров, чтобы они могли переждать суматоху в здании воздушной гавани. Решение якобы объяснялось тем, что в "здании и без того народу много", а все кафе и рестораны в аэропорту закрыты. Комментариями представителей аэровокзала Лайф не располагает. Так или иначе, пассажиры данного рейса девять часов провели в самолёте без еды и свежего воздуха, многие опоздали на пересадочные рейсы. Но были и пассажиры из других самолётов, которым не посчастливилось сегодня сесть в Нижнем.

"Как же так вышло, что обычный туман парализовал всё авиасообщение? Почему в аэропорту Нижнего Новгорода всего два рабочих трапа? Это просто сюр какой-то", — заключила пассажирка.

Видео из самолёта "Победы" (предоставлено Лайфу)

Пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова успела прокомментировать ситуацию Лайфу за несколько минут до того, как к многострадальному борту всё-таки подали трап.

"Это совершенно чудовищная ситуация, там стоит очень много самолётов, включая наш. Стоят самолёты на рулёжной дорожке, стоят более шести часов, наверное, уже, никаких трапов аэропорт не может предоставить хотя бы для того, чтобы людям на борт еду принести, если кому-то станет плохо. Это говорит об абсолютной неготовности Нижнего Новгорода в качестве запасного, это чудовищная ситуация, люди стали заложниками, уже и покормить людей положено, но у нас на борту есть только вода, но мы ничего не может сделать", — отметила она.