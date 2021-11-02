Самолёт Будапешт — Москва внепланово сел в Киеве

Самолёт венгерской авиакомпании WizzAir, направлявшийся из Будапешта в Москву, совершил незапланированную посадку в Киеве. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на справочную службу авиаперевозчика.

Там не пояснили, что послужило причиной такого решения, и не уточнили, когда рейс будет выпущен в Москву, добавив, что информация о местонахождении пассажиров рейса является конфиденциальной.

Лайнер должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково в 10:25, однако вместо этого был перенаправлен в столицу Украины. Причём, как следует из данных сервиса Flightradar24, после внеплановой посадки самолёт отправился назад в Будапешт и уже совершил посадку. О судьбе пассажиров, которые находились на борту, пока ничего не известно.