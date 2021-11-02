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Самолёт Будапешт — Москва внепланово сел в Киеве

Как следует из данных сервиса Flightradar24, после посадки лайнер полетел обратно в столицу Венгрии.

2 ноября, 14:16
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/Almeriabound/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Michael D Barker</a></p>

Фото © Airliners.net / Michael D Barker

Самолёт венгерской авиакомпании WizzAir, направлявшийся из Будапешта в Москву, совершил незапланированную посадку в Киеве. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на справочную службу авиаперевозчика.

Там не пояснили, что послужило причиной такого решения, и не уточнили, когда рейс будет выпущен в Москву, добавив, что информация о местонахождении пассажиров рейса является конфиденциальной.

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Лайнер должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково в 10:25, однако вместо этого был перенаправлен в столицу Украины. Причём, как следует из данных сервиса Flightradar24, после внеплановой посадки самолёт отправился назад в Будапешт и уже совершил посадку. О судьбе пассажиров, которые находились на борту, пока ничего не известно.

Ранее Лайф рассказывал, что летевший в Москву самолёт экстренно сел в Каире из-за подозрительной надписи на кресле.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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